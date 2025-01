Bremen - Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat die Abschaffung der Böllerei an Silvester gefordert. Der SPD-Politiker verwies dabei unter anderem auf Zwischenfälle in der vergangenen Nacht und Angriffe auf Rettungskräfte und Polizisten in ganz Deutschland. „Diese sind in keiner Weise zu akzeptieren. Bundesweit fünf Tote, viele Schwerverletzte, Städte voller Müll und nicht zu vergessen der Horror, den die Tiere in dieser Nacht erleiden“, wurde Mäurer in einer Mitteilung der Polizei Bremen zitiert.

Dies zeige „den Wahnsinn der sinnlosen und gefährlichen Böllerei. Das hat mit Tradition nichts mehr zu tun, es gehört abgeschafft.“ Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht zu „silvestertypischen Delikten“ wie Bränden, Schlägereien, Sachbeschädigungen oder unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern. Größere Zwischenfälle seien aber ausgeblieben.

Die Polizei rückte laut Mitteilung von den frühen Abendstunden bis um 6.00 Uhr zu mehr als 400 Einsätzen aus, etwas mehr als im vergangenen Jahr.