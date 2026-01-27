In einem halben Jahr wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Damit CDU-Spitzenkandidat Schulze mit Amtsbonus ins Rennen gehen kann, soll er neuer Ministerpräsident werden. Aber reicht das?

Magdeburg - Gut ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verliert die AfD laut einer Umfrage leicht an Zustimmung, ist aber weiterhin mit Abstand die stärkste Kraft. Die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei kommt in der Wählergunst aktuell auf 39 Prozent, wie das Meinungsforschungsinstitut Insa für das Nachrichtenportal „Nius“ ermittelte.

Damit verliert die Partei im Vergleich zur letzten Insa-Umfrage im Oktober um ein Prozent. Die CDU erreicht demnach 26 Prozent. Dahinter folgen Linke (11 Prozent), SPD (8), BSW (6), Grüne (3) und FDP (2). Die sonstigen Parteien kommen auf 5 Prozent.

Eine Mehrheit ohne die AfD wäre für die CDU dem Umfrageergebnis zufolge rein rechnerisch nur noch in einem Vierer-Bündnis mit SPD, BSW und der Linken möglich. Eine Koalition oder ähnliche Form der Zusammenarbeit hat die CDU per Parteitagsbeschluss allerdings sowohl mit der AfD wie mit der Linken ausgeschlossen.

Haseloff tritt zurück - Landtag wählt neuen Ministerpräsidenten

Die Umfrage wurde am Tag vor der Neuwahl des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Reiner Haseloff tritt mit Ablauf des Dienstags nach fast 15 Jahren im Amt zurück. Am Mittwoch soll der bisherige Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Haseloff hatte in Absprache mit den Koalitionspartnern SPD und FDP vorzeitig den Weg freigemacht. Schulze soll damit nicht nur als CDU-Spitzenkandidat, sondern auch als amtierender Ministerpräsident mit Amtsbonus in den Wahlkampf gehen.