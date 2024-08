Die Abschaffung von Kindergartengebühren steht in den Wahlprogrammen mehrerer Parteien. Nach einer aktuellen Umfrage spricht sich die Mehrheit der Thüringer dafür aus.

Insa-Umfrage: Mehrheit in Thüringen für kostenlose Kita

In Thüringen sind zwei Jahre im Kindergarten kostenlos. Laut einer Umfrage ist eine Mehrheit der Thüringerinnen und Thüringer für eine komplette Abschaffung der Gebühren. Archivbild

Erfurt - Quer durch alle Schichten und Parteien würde einer Umfrage zufolge eine Mehrheit der Befragten Thüringer eine vollständige Abschaffung der Kindergartengebühren begrüßen. 74 Prozent der Befragten fänden (eher) gut, wenn die Gebühren für alle Kindergartenjahre abgeschafft würden, 10 Prozent (eher) schlecht und weiteren 10 Prozent ist es egal, wie aus einer repräsentativen Insa-Umfrage im Auftrag der Linken hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 3 Prozent antworteten mit „weiß nicht“ und 2 Prozent machten keine Angabe. Den Daten nach lagen die Zustimmungswerte bei Anhängern aller im Landtag vertretenen Parteien sowie dem BSW bei 68 bis 89 Prozent.

Hohe Kosten für Beitragsfreiheit

In Thüringen sind die letzten beiden Kindergartenjahre vor der Einschulung bereits kostenlos. Mehrere Parteien werben in ihren Wahlprogrammen zur Landtagswahl am 1. September mit der Abschaffung der Gebühren - etwa die Linke, die SPD und die Grünen. Auch die CDU kann sich kostenlose Kindergärten langfristig vorstellen. Allerdings ist die Gebührenfreiheit teuer: Bildungsexperten schätzen die Kosten auf mehr als 30 Millionen Euro pro Kita-Jahr.

Thüringens Linke-Vorsitzende Ulrike Grosse-Röthig sagte, für die Linke sei das dritte beitragsfreie Kita-Jahr 2025 „eines unserer zentralen Versprechen“. „Dafür gehen wir auf alle demokratischen Parteien in Thüringen zu, um einen Weg zu finden – denn das nützt unseren Kindern und den Eltern“, so Grosse-Röthig.

In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist der Besuch staatlicher oder staatlich geförderter Kitas bereits kostenlos.