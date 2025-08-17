Wer wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin der Nordsee-Insel Wangerooge? Mehr als 1.000 Menschen können darüber entscheiden. Es gibt einige Kandidaten.

Wangerooge - Auf der ostfriesischen Insel Wangerooge wird am heutigen Sonntag (ab 8 Uhr) ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Fünf Männer und eine Frau bewerben sich um das Amt, wie eine Sprecherin sagte. Der Posten ist seit dem Herbst 2023 unbesetzt. Damals trat der Bürgermeister nach einem Streit mit dem Gemeinderat zurück. Auf der Nordsee-Insel leben rund 1.100 wahlberechtigte Menschen.

Die drei Inselparteien CDU, SPD und Grüne fanden ihren Kandidaten über eine Stellenanzeige. Fast 600 Bewerbungen gingen dazu ein, am Ende entschieden sich die Parteien für Sven Janisch, der aktuell als Kämmerer einer Stadtverwaltung arbeitet. Neben ihm kandidieren Thomas Commichau von der FDP sowie als Einzelbewerber Peter Bünting, Werner Götz, Stefan Kruse und Tina Mißmahl. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin wird für acht Jahre gewählt.