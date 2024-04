Magdeburg - Die Geschäfte der Delikata Magdeburger Fleisch- und Wurstwaren GmbH sollen auch nach dem Insolvenzantrag vorerst weiter laufen - inklusive der Zahlungen an die Beschäftigten. „Der Geschäftsbetrieb bei Delikata geht im vorläufigen Insolvenzverfahren uneingeschränkt weiter“, so Lucas Flöther, der als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist, am Donnerstag. Die Löhne und Gehälter aller Arbeitnehmer seien für drei Monate über das Insolvenzgeld gesichert. Betroffen seien rund 70 Beschäftigte. Delikata produziert und vertreibt in der Region Magdeburg Fleisch- und Wurstwaren, die Firma betreibt den Angaben zufolge acht eigene Filialen sowie einen Partyservice.

„Wie auch viele andere produzierende Unternehmen steht Delikata derzeit wegen massiv gestiegener Rohstoff-, Energie- und Personalkosten unter Druck. Zudem leidet das Unternehmen unter dem veränderten Kaufverhalten der Verbraucher; der Fleischkonsum in Deutschland geht seit Jahren zurück“, hieß es.

Flöther erklärte: „Delikata verfügt über eine hochmoderne Produktionsstätte, ein etabliertes Filialnetz in der Region sowie eine qualifizierte Belegschaft.“ Das Unternehmen erfülle wichtige Voraussetzungen für eine mögliche Sanierung.