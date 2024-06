Integrationspreis an Schule und engagierte Einrichtungen

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, sitzt in seinem Büro in der Staatskanzlei während eines Interviews der Deutschen Presse-Agentur.

Hannover - Eine Schule, ein Kunstverein oder ein Mehrgenerationenhaus: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Dienstag unter anderem gemeinsam mit dem Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Deniz Kurku, die Preisträger des diesjährigen Niedersächsischen Integrationspreises bekanntgegeben. Die Preisträger sollen voraussichtlich im September mit der Ehrung ausgezeichnet werden.

Das Motto lautet „Stärkung von Demokratie und Zusammenhalt“, die Auszeichnung ist mit je 6000 Euro dotiert, wie die Staatskanzlei mitteilte. Unter den Preisträgern sind das Gymnasium Salzgitter-Bad, der interdisziplinäre Kunst- und Kulturverein Point of Smile in Barsinghausen, der Peer-Leader-International e.V. in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) und das Mehrgenerationenhaus Burgdorf.

Mit dem Wettbewerb zeichnet Niedersachsen nachhaltige Projekte und engagierte Menschen aus, die sich mit neuen Ideen dafür engagieren, dass die Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden.