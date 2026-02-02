Auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten soll ein Mann aus Potsdam auf Betrüger hereingefallen sein. Die mutmaßlichen Betrüger erbeuteten nach Polizeiinformationen einen hohen Geldbetrag.

In Brandenburg ist ein Mann um einen sechsstelligen Betrag mutmaßlich betrogen worden. (Symbolbild)

Potsdam - Ein Mann aus dem Potsdamer Stadtteil Bornstedt soll binnen weniger Stunden um eine hohe Geldsumme betrogen worden sein. Er habe sich im Internet nach Möglichkeiten informiert, um in Kryptowährungen zu investieren, teilte die Polizei mit.

Dabei hinterließ er wohl seine Kontaktdaten, woraufhin mehrere Anrufe der mutmaßlichen Täter folgten. Der Mann aus Bornstedt soll ihnen dann per Fernzugriff Zugang zu seinem Computer gewährt haben. Infolgedessen sei ein sechsstelliger Betrag von seinem Konto abgegangen. Die Beamten ermitteln nun.

Die Polizei warnt davor, fremden Personen Fernzugriff auf Computer oder Smartphones zu gewähren und sich im Zweifel an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden. Auch vor voreiligen Vertragsabschlüssen wird dringend gewarnt.