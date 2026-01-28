Ein 43-Jähriger wurde an der Grenze nach Deutschland gestoppt. Ihm wirft die ukrainische Justiz einen besonders schweren Fall des Diebstahls vor. Nun prüft die Justiz die Auslieferung.

Bad Bentheim - Die Bundespolizei hat einen 43-Jährigen nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) festgenommen, der international gesucht wurde. Wie die Polizei mitteilte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl zur Auslieferung an die ukrainischen Behörden vor. Die ukrainische Justiz wirft ihm einen besonders schweren Fall des Diebstahls vor.

Die Polizei kontrollierte das Auto des 43-Jährigen bei der Überfahrt aus den Niederlanden nach Deutschland. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorlag. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg habe das weitere Auslieferungsverfahren in die Ukraine übernommen, hieß es weiter.