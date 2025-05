Berlin - Die Berliner Polizei hat einen wegen Betrugs mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Bei dem Einsatz in Berlin-Schöneberg soll sich ein Schuss aus einer Polizeiwaffe gelöst haben, der aber niemanden traf, wie die Beamten mitteilten. Der gesuchte Mann verließ demnach am Samstagabend ein Lokal in der Goebenstraße.Als der 24-Jährige mit fünf Begleitern in ein Taxi stieg, nahmen ihn die Spezialkräfte des Landeskriminalamtes darin fest. Bei der Festnahme soll sich den Ermittlungen zufolge aus einer Polizeiwaffe ein Schuss gelöst haben. Niemand wurde verletzt.Im Taxi fanden die Beamten eine illegale und geladene Schusswaffe, die beschlagnahmt wurde. Ein 20-Jähriger führte ein augenscheinlich gefälschtes Personaldokument bei sich. Er wurde ebenfalls festgenommen. Der 24-Jährige kam in ein Polizeigewahrsam und sollte der Justiz übergeben werden. Sein Begleiter durfte nach erkennungsdienstlicher Behandlung gehen, muss sich aber wegen Urkundenfälschung verantworten.