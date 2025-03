Erstmals wurden beim Telemann-Wettbewerb in Magdeburg Gewinner in zwei Kategorien ausgezeichnet. (Archivbild)

Magdeburg - Beim internationalen Telemann-Wettbewerb sind in diesem Jahr erstmals Gewinner in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Der diesjährige, sehr internationale Wettbewerbsjahrgang zeige ein äußerst farbenreiches Bild, sagte der Jury-Vorsitzende Barthold Kuijken. In der Kategorie „Historische Streichinstrumente“ ging der erste Platz, der Preis der Mitteldeutschen Barockmusik, an Thomas Fields aus den USA, der mit einer Viola da gamba auftrat. In der Kategorie Kammermusikensembles gewann ein Ensemble mit Mitgliedern aus Ungarn, Italien und China.

Am Wettbewerb nahmen in diesem Jahr 31 Musikerinnen und Musiker sowie elf international besetzte Ensembles teil. Der internationale Telemann-Wettbewerb wird seit 2001 alle zwei Jahre in Magdeburg ausgetragen. Angemeldet hatten sich laut Veranstaltern mehr als 100 Musikerinnen und Musiker aus 29 Nationen.