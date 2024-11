Die Filmuniversität in Babelsberg hat bereits einige berühmte Gesichter hervorgebracht. Auch 70 Jahre nach Gründung ist sie noch immer eine Institution in der deutschen Filmlandschaft.

Potsdam - Die Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg sieht sich trotz der aktuellen Unsicherheiten in der Filmbranche grundsätzlich gut aufgestellt. „Das Studium an der Filmuniversität ist sehr begehrt“, sagte eine Sprecherin der Uni zu den Feierlichkeiten rund um das 70-jährige Bestehen der Hochschule. Die Studierenden- und Bewerberzahlen stiegen seit Jahren kontinuierlich. Etwa ein Fünftel der Studenten beziehe die Uni aus dem Ausland.

Verbindung aus Filmkunst und Forschung „einzigartig“

Die Filmuni besitze „aufgrund ihrer künstlerischen Exzellenz und der renommierten Auszeichnungen ihrer Studierenden, Dozierenden und Alumni internationale Strahlkraft“, hieß es in einem Bericht des Wissenschaftsrates. Das Profil als eine zugleich dem künstlerischen Filmschaffen verpflichtete Kunsthochschule und forschende Universität sei „einzigartig in der deutschen Hochschullandschaft“. Eingebettet in dem Filmstandort Babelsberg und der Medienlandschaft Berlin-Brandenburg zeigten sich an der Uni Standortvorteile.

Hochschule prägend in deutscher Filmlandschaft

Die Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie, Anne Leppin, lobte anlässlich des Jubiläums die Hochschule als maßgeblich prägend für die deutsche Filmlandschaft. Die Hochschule und die Absolventen würden „mit jedem Jahr präsenter und unverzichtbarer für die Branche“. Die Kulturministerin, Manja Schüle (SPD), betonte, dass an der „einzigartigen Filmtalenteschmiede in den vergangenen 70 Jahren etliche Trophäen gewonnen worden“ seien. „Studenten-Oscars, Goldene Bären, Deutsche Filmpreise.“

An der Uni können Studenten neben Schauspiel etwa Drehbuch, Regie, Filmmusik, Tonmeister in audiovisuellen Medien oder Animation studieren. Die höchsten Bewerberzahlen verzeichnet die Uni nach eigenen Angaben traditionell beim Schauspiel.

Dresen, Kordes, Mädel -Berühmte Absolventen

Die Hochschule ist sich der eigenen Bedeutung für den Filmstandort Deutschland durchaus bewusst. „Es dürfte wenige deutsche Kinoproduktionen geben, an denen keine Absolvent*innen der Filmuniversität beteiligt sind“, sagte die Sprecherin der Hochschule. Bekannte Absolventen der Schule sind unter anderem der Regisseur Andreas Dresen („In Liebe, Eure Hilde“), die Produzentin Meike Kordes („Ich fühl mich Disco“) und der Schauspieler Bjarne Mädel („Der Tatortreiniger“).

Zuletzt Schwierigkeiten in der Branche

Im vergangenen Jahr hatte ein monatelanger Streik von Drehbuchautoren und Schauspielern in den USA auch am Potsdamer Filmstudio Babelsberg zu Unterbrechungen und Verschiebungen von Produktionen geführt. Das Unternehmen machte deshalb millionenschwere Verluste, wie aus dem jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht für 2023 hervorging.