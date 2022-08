Höchster Berg Afrikas mit Breitbandnetz: Der Kilimandscharo wird mit Internet ausgestattet

In ländlichen Regionen Deutschlands sucht so mancher vergebens nach schnellem Internet und gutem Empfang. Das afrikanische Land Tansania scheint da eine ganze Ecke weiter zu sein, denn Afrikas höchster Berg, der Kilimandscharo, bekommt jetzt schnelles Internet.

Dodoma/DUR - Das höchste Bergmassiv Afrikas, der Kilimandscharo, bekommt Internet. Damit können Touristen künftig Bilder von ihren Ausflügen in 3720 Meter Höhe in den sozialen Medien sowie Messengerdiensten teilen. Der Informationsminister Tansanias, Nape Nnauye, sagte bei der Eröffnung des Breitbandnetzes am Dienstag, dass es ohne Internet auf dem Berg "etwas gefährlich" für Besucher sei, heißt es Medienberichten zufolge.

Internet auch auf dem Gipfel des Kilimandscharo

Bis zum Ende des Jahres soll auch der Gipfel des 5895 Meter hohen Bergs mit einer Internetverbindung ausgestattet sein, heißt es weiter. Neben dem Sicherheitsaspekt hofft die Regierung des afrikanischen Landes aber auch mehr Touristen durch den Internetausbau anzulocken, berichtet The Citizen.

Der Kilimandscharo ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt. Jährlich besuchen Zehntausende das Bergmassiv, das unweit an der Grenze zu Kenia liegt.