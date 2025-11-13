Ein Video im Internet zeigt einen Mann, der mit einem Löwen am Steuer fährt. Das beschäftigt nun den Bremer Innensenator und die Polizei.

In einem Video im Internet ist zu sehen, wie ein Junglöwe zwischen dem rechten Bein des am Steuer sitzenden Mannes und der Mittelkonsole liegt. (Symbolbild)

Bremen - Im Internet ist ein Video aufgetaucht, bei dem ein Mann mit einem jungen Löwen am Steuer Auto fährt. Die Echtheit des Videos, in dem das Tier neben der Mittelkonsole des Wagens auf dem Bein des Fahrers liegt, ist nach Angaben des Bremer Innenressorts noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei beschäftige sich nun mit dem Video. Mittlerweile sei das originale Webvideo vom User nicht mehr auffindbar.

Einige optische Auffälligkeiten am Löwen und an seinen Bewegungen deuten auf eine KI-Generierung hin. Bisher ließ sich das aber nicht eindeutig verifizieren.

In einem Statement bestätigte die Pressestelle des Senators für Inneres und Sport den Fall und schrieb dazu, dass die Haltung gefährlicher Tiere in Bremen selbstverständlich angemeldet werden müsse. „Das ist hier nicht der Fall, deswegen ist das Ordnungsamt aktiv, um das Tier sicherzustellen und anschließend in professionelle Obhut zu geben.“