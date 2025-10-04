Beim Festival „Schlingel“ dreht sich alles um Filme für junges Publikum. Welche Streifen kamen diesmal besonders gut an?

Chemnitz - Die irische Produktion „Der Zauber der blauen Geige“ hat beim internationalen Kinderfilmfestival „Schlingel“ in Chemnitz den Europäischen Kinderfilmpreis gewonnen. Der Film zeige, wie wichtig Familien und Freunde seien - selbst dann, wenn man die Hoffnung schon fast verloren habe, teilten die Festivalmacher mit. Ausgewählt wurde der Streifen von einer Kinderjury mit 60 Mitgliedern aus sechs Ländern.

Bei dem Festival wurden insgesamt 20 Preise vergeben. Als bester nationaler Spielfilm wurde „Leben ist jetzt – Die Real Life Guys“, ausgezeichnet. Der Film basiert auf einer wahren Familiengeschichte und ist im Youtube-Kosmos angesiedelt. Zum besten internationalen Spielfilm wurde die estnische Produktion „Fränk“ gekürt - ein Film über einen Jungen in einem schwierigen Umfeld.

In den verschiedenen Wettbewerben des „Schlingel“-Festivals liefen 141 Produktionen: 61 Lang- und 80 Kurzfilme. Das Festival feierte in diesem Jahr sein 30. Jubiläum.