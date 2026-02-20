Gesang, Tanz und immer auch etwas Gefahr: Isabel Varell mischt als geheimnisvolle Cantina-Betreiberin die Kalkberg-Arena auf. Was erwartet die Zuschauer noch beim Karl-May-Stück „Im Tal des Todes“?

Als Gaststars werden in diesem Jahr Isabel Varell, Florian Fitz und Heinrich Schafmeister an den Kalkberg kommen. (Archivbild)

Bad Segeberg - Die Sängerin und Schauspielerin Isabel Varell kommt im Sommer als Gaststar zu den Karl-May-Spielen nach Bad Segeberg. Die 64-Jährige verkörpert im Stück „Im Tal des Todes“ die temperamentvolle und zwielichtige Señorita Miranda, wie der Veranstalter mitteilte. Varell darf als Betreiberin einer Cantina im mexikanischen Städtchen San Miguel bei 72 Aufführungen in der schleswig-holsteinischen Kalkberg-Arena ihre Vielseitigkeit präsentieren.

In der Rolle des Schurken Roulin wird Florian Fitz (58) auftreten. Der Betreiber eines geheimen Quecksilberbergwerks ist der Gegenspieler von Winnetou, der zum sechsten Mal von Alexander Klaws verkörpert wird. Fernsehzuschauer kennen Fitz unter anderem vom „Traumschiff“ oder als Chefarzt Alexander von Arnstett aus der Serie „Bettys Diagnose“.

Premiere der Karl-May-Spiele am 27. Juni

Aus Kinofilmen wie „Der bewegte Mann“ oder „Comedian Harmonists“ sowie zahlreichen Fernseh- und Theaterproduktionen ist Heinrich Schafmeister (68) dem Publikum bekannt. In Bad Segeberg schlüpft er in die Rolle des britischen Reisenden Sir John Raffley, der auf einer Reise nach Mexiko für den Traveller-Club London gefährliche Abenteuer bestehen soll.

Premiere der Karl-May-Spiele ist am 27. Juni. Gespielt wird die 73. Saison bis zum 6. September immer von Donnerstag bis Sonntag.