Das Bundesinnenministerium hat einen islamistischen Verein verboten. In dem Zusammenhang gibt es auch Durchsuchungen in Berlin

Berlin - Im Zusammenhang mit dem Verbot des islamistischen Vereins Muslim Interaktiv durch das Bundesinnenministerium hat es auch Durchsuchungen in Berlin gegeben. Das bestätigte die Innenverwaltung auf dpa-Anfrage. Details nannte sie nicht.

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, sie leiste bei den Durchsuchungen Amtshilfe in der Hauptstadt. Angaben zur Zahl der untersuchten Objekte oder der Einsatzkräfte machte er nicht und verwies auf das Bundesinnenministerium. Einer der Einsatzorte soll nach dpa-Informationen in Neukölln sein.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den islamistischen Verein Muslim Interaktiv verboten. Gegen die Vereine Generation Islam und Realität Islam laufen außerdem vereinsrechtliche Ermittlungen, wie das Ministerium mitteilte. Weitere Durchsuchungen gab es am frühen Morgen in Hamburg und Hessen.