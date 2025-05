Hamburg - Der Italiener Flavio Cobolli hat das Tennis-Turnier in Hamburg gewonnen. Der 23-Jährige siegte im Finale gegen den an Nummer drei gesetzten Russen Andrej Rubljow mit 6:2, 6:4. Für Cobolli war es der zweite Titel in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in Bukarest.

Alexander Zverev war in seiner Geburtsstadt bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte, der mit einer Wildcard kurzfristig in Hamburg an den Start gegangen war, hatte in drei Sätzen gegen den Franzosen Alexandre Müller verloren.