Nach bisherigen Informationen handelte es sich um ein Versehen. Das ist die Begründung.

Beckeln - Ein Jäger hat von seinem Hochsitz auf eine Spaziergängerin geschossen. Der 77-Jährige habe die 58 Jahre alte Frau aus bisher ungeklärten Gründen mit einem Tier verwechselt, teilte die Polizei mit. Der Schuss traf die Frau demnach am Mittwochabend am Oberschenkel. Sie wurde bei dem Zwischenfall in Beckeln südlich von Delmenhorst schwer verletzt.

Die Frau wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sie war den Angaben nach mit ihrer Familie an einem Waldrand im Schnee spazieren. Die übrigen Familienmitglieder blieben unverletzt. Die Polizei hat die Waffe des Mannes sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.