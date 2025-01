Hannover - Der FC Erzgebirge Aue hat im ersten Pflichtspiel unter Trainer Jens Härtel in Unterzahl eine Niederlage kassiert. Die Sachsen verloren zum Rückrundenauftakt der 3. Liga 1:2 (1:1) bei Hannover 96 II. Mit seinem zehnten Saisontor brachte Torjäger Marcel Bär die Veilchen in der zehnten Minute in Führung. Stefano Marino (32.) glich für die Hausherren nach einem schlecht verteidigten Freistoß noch in der ersten Hälfte aus.

Dann sah Aues Kilian Jakob zwei unnötige Verwarnungen innerhalb von nur zwei Minuten und flog mit Gelb-Rot vom Platz (59.). Mit einem schönen Schuss von der Strafraumkante besiegelte Keanu Brandt die Niederlage der Sachsen. Damit bleibt Aue Siebter, kann aber im Laufe des Spieltags noch abrutschen.

Aue von Grippewelle geschwächt

Härtel ist seit Anfang Januar Trainer beim FCE. Bei seinem Debüt schwächte eine Grippewelle sein Team. Insgesamt fielen fünf Spieler aus. Trotzdem hatte seine Mannschaft zu Beginn die besseren Chancen. In der neunten Minute hatte Bär die Führung auf dem Fuß. Kurz danach köpfte er eine Flanke ein.

Doch bei Nebel und schwierigen Platzverhältnissen wurde 96 besser. Jakob leistete sich in kurzer Folge zwei Fouls und schoss nach dem ersten auch noch den Ball weg. Aue kam noch zu Chancen, aber schaffte kein Tor mehr.