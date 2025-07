Berlin - „Tatort“-Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (36) hat die Trennung von ihrer bisherigen Partnerin Katharina Zorn bekanntgegeben. „Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen“, teilte Bauer in einer Nachricht auf der Plattform Instagram mit. „Wir bitten euch darum unsere Privatsphäre zu respektieren.“

Zorn veröffentlichte mehrere Stunden später ein Statement auf ihrem Profil, in dem es hieß, sie sei heute Morgen aufgewacht und das Leben sei anders gewesen. Ihr Handy sei aus gewesen und sie sei überwältigt worden von unglaublich vielen Nachrichten von Freunden und Fremden mit Fragen.

„Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen war nicht meine Entscheidung & dass das heute so geschieht hat mich kurz aus der Bahn geworfen“, hieß es in Zorns Nachricht weiter.

Gerade gemeinsamen Roman veröffentlicht

Vor einem Jahr hatten die beiden in der „Vogue“ erstmals öffentlich über ihre Beziehung und ihr Familienleben mit einer Tochter gesprochen. Sie setzten damit auch ein Zeichen für queere Familien. Bauer ist für ihre Rolle als Kommissarin aus dem Bremer „Tatort“-Krimi bekannt, Zorn ist Künstlerin. Die beiden veröffentlichten kürzlich auch einen gemeinsamen Roman.

Ihr Familienleben sei ihr heilig gewesen, bis auch sie sich irgendwann entschieden habe, es aus Vorbild- und Authentizitätsgründen öffentlich zu machen, hieß es in Zorns Nachricht weiter. Ihr sei es als Privatperson und in ihrer Arbeit wichtig, authentisch zu sein. Sie hätten so auch an einer offeneren Welt mitwirken wollen.

Mehr könne sie gerade nicht sagen. „Jetzt mache ich es wieder aus & wünsche mir kurz Zeit um zu verstehen“, hieß es in der Story auf Zorns Profil weiter. „Das alles mit viel Liebe und Respekt.“