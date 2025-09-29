Rund 585.000 Menschen in Thüringen sind mindestens 65 Jahre alt. Mehr als die Hälfte davon sind Frauen, wie neue Zahlen aus der Statistik zeigen.

Erfurt - Mehr als jeder vierte Mensch in Thüringen ist mindestens 65 Jahre alt. Das teilte das Statistische Landesamt mit Blick auf den internationalen Tag der älteren Menschen mit. Vorläufigen Erstergebnissen des Mikrozensus zufolge lebten im Freistaat im vergangenen Jahr insgesamt 585.000 Menschen, die 65 Jahre und älter waren. Das seien knapp 28 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Den Angaben zufolge lag der Anteil der Frauen in dieser Altersgruppe bei über 56 Prozent (330.000 Frauen). Der Frauenanteil an der Gesamtbevölkerung liegt etwas darunter: bei knapp 51 Prozent. Knapp ein Drittel (31 Prozent) der Älteren lebten alleine. Thüringen lag damit 2024 leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 33 Prozent. Frauen stellten mit 73 Prozent die Mehrzahl der älteren Alleinlebenden.