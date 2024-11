Die Überschuldungsquote liegt in Sachsen-Anhalt laut Creditreform besonders hoch. Nur in Bremen gelten noch mehr Menschen als überschuldet. Es gibt aber einen Lichtblick.

Jeder Zehnte in Sachsen-Anhalt überschuldet

Im bundesweiten Vergleich ist die Schuldnerquote in Sachsen-Anhalt besonders hoch. (Archivbild)

Neuss/Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gilt jeder zehnte Einwohner als überschuldet. Wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform mitteilte, liegt die Überschuldungsquote in diesem Jahr bei knapp 10,7 Prozent - und damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 8,1 Prozent. Sachsen-Anhalt liegt damit nur knapp vor Bremen, wo die Überschuldungsquote mit 11,8 Prozent noch höher ist.

Allerdings sinkt die Zahl der überschuldeten Menschen in Sachsen-Anhalt seit Jahren. Im Vergleich zum Jahr 2004 galten den Angaben zufolge 66.000 Personen weniger als überschuldet. Als überschuldet gilt eine Person, wenn sie ihren finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht nachkommen kann. Auch deutschlandweit ist die Zahl der überschuldeten Menschen gesunken: innerhalb eines Jahres um 94.000 auf 5,56 Millionen. Dies sei der niedrigste Wert seit Beginn der Auswertungen im Jahr 2004, heißt es im neuen „Schuldneratlas Deutschland 2024“.

Befürchteter starker Anstieg ist ausgeblieben

Der von den Experten im vergangenen Jahr für 2024 vorausgesagte starke Anstieg blieb damit aus. Anschaffungen würden vielfach verschoben, so Hantzsch. Die ausgeprägte Sparneigung führe dazu, dass sich die Überschuldungsfälle verringerten. Ursache dafür seien die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage, die Politik der Bundesregierung, der Krieg in der Ukraine sowie die Wahlen in den USA.

In Sachsen-Anhalt sind die Unterschiede zwischen den Regionen zum Teil sehr groß. Während etwa im Ortsteil Bitterfeld oder in Gebieten von Halle, wie etwa Neustadt, die Schuldenquote bei rund 25 Prozent liegt, gibt es demgegenüber auch Gegenden in Sachsen-Anhalt, die nur eine geringe Schuldenquote aufweisen. Dazu zählen etwa Teile von Lutherstadt Wittenberg oder Dessau-Roßlau.