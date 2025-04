Sachsen-Anhalts Legehennen waren 2024 so fleißig wie selten zuvor – besonders in der Biohaltung. Trotz Öko-Boom bleibt eine Haltungsform klar vorn – und zeigt, wie langsam sich der Wandel vollzieht.

Halle - In Sachsen-Anhalt war im vergangenen Jahr jedes zehnte Ei ein Bio-Ei. Wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte, kamen rund 71,4 Millionen Eier (10,2 Prozent) aus Biohaltung – das waren 7,3 Millionen mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden in Betrieben mit mindestens 3.000 Hennenplätzen rund 698,4 Millionen Eier produziert – ein leichter Anstieg um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die meisten Eier (rund 68,5 Prozent) stammten aus Bodenhaltung, die damit weiterhin die dominierende Haltungsform bleibt. Knapp jedes fünfte Ei (21,3 Prozent) wurde in Freilandhaltung gelegt.

Mehr als 300 Eier pro Huhn

Insgesamt standen in Sachsen-Anhalt im Schnitt rund 2,7 Millionen Hennenplätze zur Verfügung. Etwa 85,5 Prozent davon waren im Jahresdurchschnitt belegt, was rund 2,3 Millionen Legehennen entsprach.

Ein Huhn legte 2024 im Schnitt 307 Eier – ein Ei mehr als im Vorjahr. Die Hennen in Freilandhaltung waren am produktivsten mit durchschnittlich 309 Eiern. In Bodenhaltung waren es 308, in der Biohaltung 298 Eier pro Huhn – 9 mehr als 2023.