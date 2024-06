Halle startet bereits am Freitag gegen St. Paul in den DFB-Pokal. RB Leipzig spielt in Essen an einem Samstag. Dynamo darf Sonntagabend ran. Den Schlusspunkt setzt Jena.

Leipzig - Der FC Carl Zeiss Jena spielt erst am 28. August gegen Titelverteidiger und Meister Bayer Leverkusen. Die Erstrunden-Partie der Thüringer im DFB-Pokal wird ab 18.00 Uhr live ZDF und bei Sky übertragen, gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag für den Erstrunden-Auftakt bekannt.

Demnach spielt der zweimalige Pokalsieger RB Leipzig zum Auftakt beim Drittligisten Rot-Weiss Essen am Samstag (15.30 Uhr). Ebenfalls am Samstag, dem 17. August tritt Drittligist FC Erzgebirge Aue gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach (13.00 Uhr) an. Bereits am Freitagabend (18.00 Uhr) macht der Drittliga-Absteiger und Landespokalsieger Hallescher FC den Auftakt gegen Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli.

Drittligist und Sachsenpokalsieger Dynamo Dresden trifft am Sonntag (18.00 Uhr) auf die Fortuna aus Düsseldorf, die erst in der Aufstiegsrelegation gegen Bochum die Rückkehr ins Oberhaus verpasste. Zweitligist 1. FC Magdeburg muss am Montag (18.00 Uhr) beim Regionalligisten Kickers Offenbach antreten.