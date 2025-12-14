Die Gäste aus Thüringen verschlafen den Start in Frankfurt und können kein einziges Mal im Verlauf der Begegnung in Führung gehen.

Frankfurt - Die Basketballer von Science City Jena mussten am Sonntag ihre fünfte Saisonniederlage hinnehmen. Der Aufsteiger verlor sein Gastspiel bei den Skyliners Frankfurt mit 70:79. Den größten Anteil am Erfolg der Hessen hatten Isaiah Swope (17), Nahiem Alleyne (14), Till Pape (13) und William Christmas (10). Für die Gäste erzielten Eric Washington, Joe Wieskamp (je 18) und Lorenz Bank (10) die meisten Punkte.

Die Gäste verschliefen den Start. Nur drei Punkte gelangen den Thüringern in den ersten sieben Minuten, die dadurch mit 3:18 in Rückstand gerieten und kein einziges Mal in dieser Partie in Führung gehen konnten. Den Gästen gelang beim 30:30 (13.) der Ausgleich, die dann bis zum 64:64 (35.) die Partie völlig offen gestalten konnten. Am Ende verhinderten die 20 Ballverluste den durchaus möglichen Erfolg des Neulings. Frankfurt gab nur zehnmal im Angriff den Ball ab.