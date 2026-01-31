Der Aufsteiger aus Thüringen bestimmt nach einem verpatzten Start lange Zeit die Partie, bricht dann aber gegen Ludwigsburg in den letzten vier Minuten ein.

Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben ihre zehnte Saisonniederlage kassiert. Der Aufsteiger aus Thüringen verlor sein Heimspiel gegen MHP Riesen Ludwigsburg mit 75:84 (44:40) und büßte im Kampf um das Erreichen eines Playoff-Platzes wertvollen Boden ein.

Den größten Anteil am Ludwigsburger Erfolg hatten Stefan Smith (18), Yorman Polas Bartolo (13), Elijah Hughes (12) und Gavin Schilling (10). Für die Gastgeber erzielten Keith Braxton JR (21), Uchenna Iroegbu (12) und Joe Wieskamp (11) die meisten Punkte.

Die Jenaer verschliefen den Start und lagen nach einer Viertelstunde mit 28:36 im Rückstand. Noch im zweiten Viertel drehten die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen den Spieß um und gingen mit einer Führung von vier Punkten in die Pause, die sie bis zur 27. Minute auf 60:53 ausbauten. Auch vier Minuten vor Schluss hatte der Aufsteiger bei eigener 75:71-Führung alle Trümpfe in der Hand. Doch dann Schlossen die Thüringer keinen einzigen Angriff mehr erfolgreich ab. Mit einem 13:0-Lauf sicherten sich die cleveren Gäste noch den Sieg.