Jena - Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena starten mit einem Heimspiel in die neue Saison der Frauen-Bundesliga. Am ersten September-Wochenende ist die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast im Ernst-Abbe-Sportfeld. Eine Woche darauf (12. - 15. September) müssen die Thüringerinnen zum VfL Wolfsburg reisen und gleich darauf zum Meister und Pokalsieger FC Bayern München (19. bis 22. September).

Zweiter Gast in Jena ist in der Zeit vom 23. bis 25. September Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin. Das zweite Ost-Duell gegen RB Leipzig steigt am 9. Spieltag (4. - 6. November) in der sächsischen Messestadt. Die letzte Partie des Kalenderjahrs ist am vierten Adventswochenende (19. - 22. Dezember) die erste Rückrundenpartie in Hoffenheim.