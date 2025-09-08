Der Saisonauftakt für Jenas Fußballerinnen ist missglückt. Gegen Hoffenheim verlieren die Thüringerinnen deutlich. Auch in dieser Saison zählt nur der Klassenverbleib.

Jena - Die Fußballerinen vom FC Carl Zeiss Jena haben den Saisonauftakt in der Bundesliga verpatzt. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim unterlagen die Thüringerinnen mit 1:4 (1:2). Selina Cerci brachte die Elf aus dem Kraichgau nach acht Minuten in Führung, ehe Merza Julevic (18.) vor 1.001 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld ausgleichen konnte. Melissa Kössler (38./50) erhöhte dann mit einem Doppelschlag auf 3:1, ehe auch Cerci (68.) ihren zweiten Treffer erzielte.

Trainer Florian Kästner lag mit seinem Team früh im Hintertreffen. Torschützenkönigin Cerci überrannte Gegenspielerin Bente Fischer, umkurvte Jenas Torhüterin Hannah Etzold und schob dann überlegt zur Führung ein.

Hoffenheim hatte von Beginn an die bessere Spielanlage. Doch nach einer Ecke unterlief TSG-Keeperin Laura Dick den Ball und am langen Pfosten hämmerte Julevic den Ball zum Ausgleich rein. Jenas Torhüterin verhinderte mit einer Glanzparade gegen Cerci (27.) die erneute Gästeführung. Die gelang dann Kössler mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze, ehe sie nach dem Wechsel per Kopf erfolgreich war. Cerci markierte den Endstand.