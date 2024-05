Potsdam - Homeoffice, Kreativräume und flexibleres Arbeiten - die Landesregierung in Brandenburg will Jobs in der Verwaltung angesichts der Konkurrenz um Arbeitskräfte attraktiver machen. Das Kabinett beschloss dazu ein neues Attraktivitätskonzept, wie es am Mittwoch in der Mitteilung des Innenministeriums hieß. Angesichts des Fachkräftemangels und der Konkurrenz durch andere Arbeitgeber in unserer Region müsse die Landesverwaltung mehr als bisher tun, um möglichst qualifiziertes Personal zu gewinnen und auch möglichst langfristig an sich zu binden, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Neben Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und Fort- und Weiterbildung sollen nun moderne Arbeitsformen aufgebaut werden. Die Möglichkeit, bis zu zwei Arbeitstage pro Woche im Homeoffice tätig zu sein, sei bereits in vielen Verwaltungsbereichen üblich, hieß es. Das Innenministerium selbst teste nun neue Arbeitsweisen, bei denen für Bedienstete persönlich zugewiesene Arbeitsorte in der Dienststelle wegfielen. Dafür könnten Homeoffice, flexible Arbeitsplätze, Besprechungs- und Kreativräume genutzt werden.