In Jörg Gräsers Erdmännchen-Gehege in Leipzig gibt es Nachwuchs. Im April kam das zuckersüße Baby auf die Welt. Nun verkündete der Tierpfleger seinen Namen.

Baby-Alarm beim Leipziger Tierpfleger Jörg Gräser – So heißt das süße Baby

Bekannt aus "Elefant, Tiger & Co."

Stolz zeigt Tierpfleger Jörg Gräser seinen Nachwuchs in die Kamera.

Leipzig. – Bei Jörg Gräsers Erdmännchen-Familie gibt es Neuigkeiten zu vermelden: Sallys Nachwuchs entwickelt sich prächtig. Das Erdmännchen-Weibchen hatte bereits im April den kleinen Jim auf die Welt gebracht.

Jörg Gräser bekommt Erdmännchen-Nachwuchs in Leipzig

"Jim war vor 14 Jahren der Name meines ersten Zuchtmannes bei den Erdmännchen – also quasi der Name des Uropas", erklärt Gräser auf seinem Youtube-Kanal die Namensgebung.

Dort filmt der Tierpfleger aus dem Zoo Leipzig regelmäßig, welche Überraschung er für seine Erdmännchen bastelt und gibt Einblicke in das Leben der Tiere. So auch jetzt, denn die Sommerhitze mache den Erdmännchen wie vielen Tieren arg zu schaffen.

Statt einer Bastelei gibt es jedoch eine coole Überraschung für seine pelzigen Freunde. Gräser stellt einen kleinen Pool auf – gefüllt mit kleinen Fischen.

Erdmännchen-Baby wird noch von Mutter gesäugt

Und während sich die Erdmännchen über ihre kühle Erfrischung hermachen, gibt der Tierpfleger, der durch die MDR-Sendung „Elefant, Tiger & Co.“ bekannt wurde, weitere Auskünfte über Jim. Der kleine Erdmann hab nach einer Tragezeit von etwa 75 Tagen im April das Licht der Welt erblickt und bereits drei bis vier Wochen später die erste feste Nahrung probiert.

Die Erdmännchen-Babys werden zunächst von älteren Familienmitgliedern versorgt. Dabei lernen sie auch, was alles essbar ist. Im Durchschnitt werden sie nach fünf bis sechs Wochen abgestillt.

Jim ist inzwischen sieben Wochen alt. Er werde jedoch immer noch von Mutter Sally gesäugt. Liebevoll kümmert sich die Erdmännchen-Sippe um das neueste Familienmitglied.

Erdmännchen bei Festlegung der Rangfolge gewalttätig

Gräser erklärt, dass die Chancen gut stünden, Jim auch als ausgewachsenes Tier in der Gruppe zu behalten. "Sein Vater Jan wird seine Geschlechtsreifeentwicklung so gut es geht blockieren, indem er Druck aufbaut und Pheromone aussendet, die die Hodenentwicklung beeinflussen", erklärt Jörg Gräser die Dynamiken bei diesen Tieren.

Es sei jedoch auch möglich, dass Jim eines Tages seinen Vater stürzt oder gar tötet, um die Macht zu übernehmen. Das sei bei den sonst so sozialen Tieren nichts Ungewöhnliches. Bei der Ermittlung der Rangordnung sei auch Gewalt an der Tagesordnung.

Das Königspaar, so der Tierpfleger, habe immer die geringste Lebenserwartung.