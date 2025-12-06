Nach dem Einzug in die nächste Pokalrunde bei Kölns Erzrivalen reist der FC St. Pauli selbstbewusst in die Domstadt. Lange sehen die Hamburger wie der Verlierer aus, doch dann trifft ein Joker.

Köln - Der FC St. Pauli hat den Schwung aus dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale in die Fußball-Bundesliga mitgenommen und dank eines späten Treffers von Ricky-Jade Jones seinen Negativlauf beendet. Nach zuvor neun Liga-Niederlagen in Serie erkämpfte sich die Mannschaft von Alexander Blessin beim 1. FC Köln ein 1:1 (0:0) und holte damit den ersten Punkt seit Mitte September. Für Köln unter Trainer Lukas Kwasniok war es die vierte Partie in Serie ohne Sieg.

Über weite Strecken erlebten die 50.000 Zuschauer im ausverkauften Kölner Stadion eine ereignisarme Partie, ehe Kölns Shootingstar Said El Mala in der 51. Minute zuschlug und Köln wie den Sieger aussehen ließ. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Joker Jones für das Tor zum 1:1.

Vasilij rettet Kölner Dreifachchance

Blessin schickte die gleiche Startelf ins Rennen wie beim 2:1-Pokalcoup bei Kölns Erzrivalen Borussia Mönchengladbach am Dienstag. Lukas Kwasniok nahm im Vergleich zur Vorwoche vier Änderungen vor. Shootingstar El Mala stand erstmals in einem Heimspiel in Müngersdorf von Beginn an auf dem Platz.

Auf dem Feld zeigte der Youngster nach verhaltenem Beginn seine Klasse und verbuchte in der ersten Bundesliga-Begegnung beider Teams seit Januar 2011 die erste gute Gelegenheit (8. Minute): Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte und einem Sprint über das halbe Feld legte sich El Mala den Ball jedoch etwas zu weit vor, sodass Nikola Vasilj rechtzeitig klären konnte.

Wenig später (20.) vergab der FC eine Dreifachchance: El Mala scheiterte nach einer Flanke im Fallen an Vasilij, Luca Waldschmidt an einem Abwehrbein und dem Pfosten, und Sebastian Sebulonsen beim dritten Abschluss schließlich an den Fäusten des Gästekeepers.

El Mala erlöst den FC - Joker gleicht aus

Nach fünf ereignislosen Minuten nach Wiederanpfiff nutzte El Mala einen schlecht ausgeführten und abgewehrten Freistoß nach Zuspiel von Waldschmidt für einen erneuten Sprint aus der eigenen Hälfte bis vor das gegnerische Tor. Dieses Mal blieb der 19-Jährige cool und schob zu seinem sechsten Saisontreffer ein.

Während Köln nach dem Treffer kontrolliert agierte und den Gegner in Schach hielt, wurde es auch auf den Rängen zwischenzeitlich ruhig. Da in der Südkurve ein Fan medizinisch versorgt werden musste, stellten beide Fanlager den Support ein. Auf dem Feld blieb es auf mit wieder aufgenommenen Unterstützung ruhig. Nach einer gefühlten Ewigkeit ohne nennenswerte Aktionen scheiterten Tom Krauß (76.) und kurz später zentral Waldschmidt (79.) an Vasilij.

In der Nachspielzeit ließen die Joker Ragnar Ache und Florian Kainz das 2:0 liegen. Auf der Gegenseite köpfte Jones kurz vor Abpfiff stattdessen zum Ausgleich.