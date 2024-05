Glauchau - Jörg Urban bleibt Landeschef der AfD in Sachsen. Auf einem Parteitag in Glauchau (Landkreis Zwickau) wurde er am Freitagabend mit 90,15 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Für Urban stimmten 183 Delegierte, 20 votierten gegen ihn, es gab 4 Enthaltungen. Er hatte bei der Abstimmung keinen Gegenkandidaten.

Urban, studierter Wasserbauingenieur, steht seit 2018 an der Spitze des Landesverbandes, der vom Landesamt für Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft ist. Bei der vorherigen Vorstandswahl vor zwei Jahren hatte er eine Zustimmung von 88,4 Prozent erhalten. Urban ist auch Vorsitzender der Landtagsfraktion und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im September.

Ziel sei, dass die AfD als stärkste Kraft aus der Landtagswahl hervorgehe, erklärte Urban in seiner Bewerbungsrede: „Und wir werden die Machtfrage stellen.“