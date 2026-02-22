Potsdam - Brandenburg jubelt mit den erfolgreichen Olympioniken im Bob-Sport. „Potsdam ist nicht nur Sanssouci, Filmstadt und schöne Schwester von Berlin, sondern auch „Bob-City“. Wir sind furchtbar stolz auf Euch!“, schrieb die Potsdamer Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) und gratulierte bei Instagram.

Die Potsdamer Staatskanzlei schrieb zu einem Foto der Goldmedaillen-Gewinnerinnen Deborah Levi und Laura Nolte: „Cool Runnings - Potsdam-Edition.“ Anschieberin Levi trainiert in Potsdam ebenso wie Georg Fleischhauer. Er gewann mit Pilot Johannes Lochner zweimal Gold bei den Olympischen Winterspielen in Italien.

Die Athleten trainieren in Potsdam bei Kevin Kuske, der als Anschieber in der Bobahn bei früheren Olympischen Winterspielen vier Gold- und zwei Silbermedaillen gewann.