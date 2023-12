Judy Winter, Schauspielerin, sitzt am Ende eines Interviewtermins mit der Deutschen Presse-Agentur in einem Cafe.

Berlin - Schauspielerin Judy Winter (79) will es an Weihnachten ruhig angehen lassen. „Ich werde mit meinem Sohn und Freunden wahrscheinlich zu siebt oder zu acht feiern, also in einer kleinen Runde“, sagte Winter („Und Jimmy ging zum Regenbogen“, „Club Las Piranjas“) der Deutschen Presse-Agentur. „Ich finde es nicht schön, wenn Feste so groß sind, weil man sich dann kaum unterhalten kann.“ Vielmehr möge sie es, wenn es ruhiger ist. Schon seit Jahren feiere sie mit Freunden zusammen. „Wir wollen uns gegenseitig nichts schenken und bei dem Kommerz mitmachen“, sagte die Schauspielerin, die Anfang Januar 80 Jahre alt wird.