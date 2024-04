Am Donnerstag und Freitag findet der Landeswettbewerb wieder in Halle (Saale) statt - diesmal im Technologiepark Weinberg Campus. Angemeldet sind bereits über 200 Kinder.

Halle (Saale) - Unter dem Motto „Mach dir einen Kopf“ findet am Donnerstag und Freitag in Halle (Saale) der alljährliche Landeswettbewerb „Jugend forscht“ statt. Insgesamt meldeten sich bereits 222 Kinder und Jugendliche an, um im Technologiepark Weinbergcampus zu experimentieren, wie das Technologie- und Gründerzentrum Halle am Mittwoch mitteilte. Das seien 13,5 Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr.

70 Kinder und Jugendliche qualifizierten sich demnach bereits im Voraus für das Landesfinale. Unter anderem forschen die jungen Talente zu Themen wie Kartoffelfolie als Alternative zur Plastikvariante, zu der antibakteriellen Wirkung von ausgewählten Pflanzen oder umweltfreundlichen Batterien. Die abschließende Preisverleihung ist am Freitag im Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) geplant.