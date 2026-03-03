Jugendherbergen bieten günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Klassenfahrten oder auch Familien. Wie hat sich die Nachfrage zuletzt entwickelt?

Magdeburg - Die Zahl der Übernachtungen in den Jugendherbergen Sachsen-Anhalts ist leicht gesunken. Wie der Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Jugendherbergswerks auf Nachfrage mitteilte, fiel die Zahl von rund 256.600 im Jahr 2024 auf etwa 252.300 im vergangenen Jahr. Die Zahl der Gäste ging von 100.816 auf 96.717 zurück. Die Zahl der Betten blieb mit zusammen 2.397 unverändert. In Sachsen-Anhalt gab es 2025 zwölf Jugendherbergen in Regie des Landesverbandes.

Am stärksten frequentiert blieb den Angaben zufolge die Jugendherberge in Wernigerode. Dort wurden im vergangenen Jahr 41.754 Übernachtungen gezählt. Im Jahr zuvor waren es 41.119 gewesen.

Personalsituation wieder stabil

Die Personallage habe sich insgesamt wieder stabilisiert, hieß es vom Landesverband. Weiterhin schwierig sei es jedoch, externe Anbieter für pädagogische Programme zu gewinnen.

Auch strukturell stehen Veränderungen an. Die Jugendherberge Kretzschau im Burgenlandkreis soll 2026 und 2027 umfassend renoviert werden. Während der Bauphase ist ein Zeltdorf auf dem Gelände geplant.

Die Jugendherberge Gorenzen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist seit Jahresbeginn geschlossen. Im gleichen Landkreis soll zudem Ende des Jahres die Jugendherberge Kelbra ihren Betrieb einstellen.

Bundesweite Entwicklung

Auch deutschlandweit gingen die Zahlen zurück: 8,8 Millionen Übernachtungen gab es in den 14 eigenständigen Landesverbänden des Deutschen Jugendherbergswerks. Das waren rund 2,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im Bereich der Schul- und Klassenfahrten blieben die Zahlen mit 3,7 Millionen Übernachtungen stabil. Mit 42 Prozent ist dies die größte Gästegruppe. Dann folgen mit 20 Prozent die Familien und auf Platz 3 mit 15 Prozent die Wander- und Freizeitgruppen.