Othal - Zwei Jugendliche sind bei einem schweren Unfall auf einem Feldweg nahe dem Allstedter Ortsteil Othal (Landkreis Mansfeld-Südharz) lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden 16-Jährigen waren mit einem Moped unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit einem größeren Geländewagen zusammenstießen, wie die Polizei mitteilte. Bei den Schwerstverletzten handelt es sich den Angaben zufolge um einen jungen Mann eine junge Frau. Beide kamen per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser nach Halle und Nordhausen in Thüringen. Ihr Zustand sei lebensbedrohlich, hieß es. Der 37-jährige Fahrer des Geländewagens blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.