Scheinbar aus dem Nichts greift eine Gruppe eine andere an. Die Hintergründe der Auseinandersetzung in Berlin-Weissensee sind unbekannt. Die drei Jugendlichen kommen glimpflich davon.

Berlin - Drei Jugendliche sind in Berlin-Weissensee von einer Gruppe angegriffen und verletzt worden. Die sechs Unbekannten waren am Dienstagabend auf die beiden 19-Jährigen sowie einen 18-Jährigen losgegangen, wie die Polizei mitteilte. Dabei traten und schlugen sie nach den Jugendlichen. Auch ein Pfefferspray sowie eine Machete seien zum Einsatz gekommen, hieß es weiter. Der Grund für den Angriff ist bislang nicht bekannt.

Beide 19-Jährige wurden verletzt und alarmierten im Krankenhaus die Polizei. Zur Identität der Gruppe gibt es den Angaben zufolge noch keine Informationen. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.