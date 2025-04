Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Menschen rassistische Parolen zum Song „L'Amour toujours“ von sich geben. In Halle ermittelt die Polizei nun zu einem weiteren Vorfall.

Jugendliche singen rassistische Parole in Halle

In Halle sind vier Jugendliche mit dem Singen einer rassistischen Parole aufgefallen. (Symbolfoto)

Halle - In Halle sind am Sonntagabend vier Jugendliche mit dem Singen einer rassistischen Parole aufgefallen. Es wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Die vier jungen Frauen im Alter von 14, 15, 17 und 18 Jahren hätten zur Musik des Songs „L' Amour toujours“ „Ausländer raus“ gesungen, hieß es.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland und Österreich Fälle an mehreren Orten bekanntgeworden, in denen rassistische Parolen zu „L'Amour toujours“ gegrölt wurden. Der bekannteste Vorfall ereignete sich zu Pfingsten auf Sylt.