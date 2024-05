Aken - Drei Jugendliche sollen in Aken ein Exemplar von „Das Tagebuch der Anne Frank“ beschädigt und in Teilen verbrannt haben. Ein 15-Jähriger und zwei 16-Jährige seien dabei am Mittwoch an einer Bushaltestelle von Zeugen beobachtet worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit. Als die Polizei eintraf, sei das Feuer bereits erloschen gewesen. Es bestehe der Verdacht der Volksverhetzung.

Die Jüdin Anne Frank (1929-1945) hatte sich während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten versteckt. In dieser Zeit führte das Mädchen Tagebuch. Dieses wurde nach ihrem Tod veröffentlicht. Frank war kurz vor Kriegsende im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet worden.