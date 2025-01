Eine kindliche Rangelei führt dazu, dass ein 13-Jähriger von einer einfahrenden Straßenbahn zum Teil erfasst wird. Was ist passiert?

Jugendlicher in Erfurt schwer verletzt

Ein Jugendlicher in Erfurt gerät nach einer Auseinandersetzung mit seinem Fuß zwischen Straßenbahn und Bordsteinkante. (Symbolbild)

Erfurt - Ein Jugendlicher ist bei einem Streit in Erfurt schwer verletzt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge ist der Junge am Montag in eine Rangelei mit einem 12-Jahre alten Freund verwickelt gewesen.

Infolge sei der 13-Jährige an der Haltestelle Hansaplatz mit seinem Fuß zwischen die Bordsteinkante und eine einfahrende Straßenbahn geraten. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.