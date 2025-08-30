Die Bahnstrecke zwischen Vorsfelde und Wolfsburg steht am Freitagnachmittag fast eine Stunde still. Der Grund: Ein 17-Jähriger sucht den Weg Richtung Hauptbahnhof - und tritt auf die Gleise.

Wolfsburg - Ein 17-Jähriger hat nahe dem Wolfsburger Hauptbahnhof einen ICE zu einer Notbremsung gezwungen. Nach Angaben der Polizei lief der Jugendliche am Freitagnachmittag entlang der Gleise in Richtung Bahnhof, um den Weg dorthin zu finden. In Höhe der Allerseebrücke trat er dann auf die Gleise, als ein einfahrender ICE herannahte. Der Zugführer erkannte die Situation und leitete sofort eine Notbremsung ein. So konnte eine Kollision verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Bahnstrecke zwischen Vorsfelde und Wolfsburg war rund 45 Minuten gesperrt, zahlreiche Reisende waren betroffen. Der junge Berliner wurde schließlich von der Polizei aus dem Gefahrenbereich geholt. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.