Ein Jugendlicher auf seinem Motorrad verliert in Potsdam die Kontrolle über sein Fahrzeug und gerät in den Gegenverkehr. Rettungskräfte kämpfen noch um sein Leben.

Potsdam - Ein jugendlicher Motorradfahrer ist in Potsdam nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Traktor gestorben. Nach Angaben der Polizei verlor er im Ortsteil Marquardt die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Er sei am Samstagvormittag von dem Anhänger des Traktors erfasst worden.

Laut Polizei reanimierten die Rettungskräfte den Motorradfahrer zunächst vor Ort. Jedoch sei er im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Die B273 war für mehrere Stunden gesperrt, wie es hieß. Zu den Umständen des Unfalls werde ermittelt. Der Polizei zufolge wurde dazu ein Sachverständiger eingesetzt. Zum Alter des Fahrers machten die Beamten keine Angaben.