In Sachsen steigen Jugendliche aus dem Zug. Einer feuert mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf eine Scheibe, hinter der Fahrgäste sitzen.

Jugendlicher schießt am Bahnhof auf Zug

In Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) hat ein Jugendlicher laut Bundespolizei mit einem pistolenähnlichen Gegenstand am Bahnhof auf einen Zug geschossen. (Symbolbild)

Schwarzenberg - Ein Jugendlicher hat mit einem pistolenähnlichen Gegenstand am Bahnhof im sächsischen Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) auf einen Zug geschossen. Bei dem Vorfall am Sonntag sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In der Seitenscheibe sei ein Einschuss sichtbar. Das Fenster sei jedoch nicht durchdrungen worden. Hinter der Scheibe hatten den Angaben zufolge Fahrgäste gesessen.

Der Jugendliche und ein weiterer junger Mann waren in Schwarzenberg aus dem Zug gestiegen, als es zu dem Vorfall kam. Anhand von Zeugenaussagen sei die Identität der beiden jungen Männer inzwischen ermitteln worden, sagte der Sprecher. Die Zugscheibe solle gesichert werden, um festzustellen, mit welchem Gegenstand geschossen wurde.