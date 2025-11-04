In Chemnitz greifen mehrere Personen einen 17-Jährigen an. Die Täter fordern sein Bargeld. Als er sich weigert, schlagen sie ihn.

Chemnitz - Ein 17-Jähriger ist in Chemnitz von einer Gruppe ausgeraubt und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche am Montagabend im Stadtzentrum von einer Gruppe aus etwa acht Personen angesprochen, die sein Bargeld forderten.

Als der 17-Jährige dies verweigerte, soll die Gruppe ihn geschlagen und ihm seine E-Zigarette entrissen haben. Der Jugendliche konnte fliehen und alarmierte die Polizei, die die Täter kurz darauf stellte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen zum Tathergang oder den Tätern liegen der Polizei derzeit nicht vor.