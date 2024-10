Bremen - Bundesligaspielerin Juliane Wirtz hat von einer „besonderen Bindung“ zu ihrem berühmten Bruder Florian gesprochen. „Wir sind nah von unseren Geburtstagen auseinander. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir waren die Küken von unseren Geschwistern. Als ältere Schwester sorgt man sich um den kleineren Bruder. Das hat nie aufgehört“, sagte die 23-Jährige, die in der Fußball-Bundesliga für Werder Bremen spielt, beim TV-Sender Sky. Leverkusens Jungstar Florian Wirtz ist gut zwei Jahre jünger.

Insgesamt haben die beiden acht weitere Geschwister. In der Bambini-Mannschaft hatten sie noch zusammen bei Grün-Weiß Brauweiler gespielt. „Danach hat man den Weg von Flori gesehen. Er musste dann doch eine Jugend drüber spielen, damit er irgendwie Spaß am Fußball hat und ich bin dann irgendwann in ein Frauen-Team gekommen. Dann haben wir nicht mehr so viel zusammen gespielt“, ergänzte Juliane Wirtz.

Anspruchsvoll für den Geldbeutel seien die Weihnachtsfeste. „Ich muss sehr vielen Geschwistern sehr viele Geschenke kaufen“, meinte sie.