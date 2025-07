Markersdorf - Eine junge Autofahrerin ist nach einem schweren Unfall in Ostsachsen im Krankenhaus gestorben. Die 21-Jährige war nach Polizeiangaben am Freitagvormittag zwischen Markersdorf und Reichenbach beim Überholen in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, erlag dort aber ihren Verletzungen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Der 46 Jahre alte Fahrer des Lastwagens kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 6 entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks aufgenommen.