In der JVA Chemnitz sitzen Straftäterinnen aus Sachsen und Thüringen ein. Doch einer jungen Frau gelang nun die Flucht. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Chemnitz - Eine Gefangene ist aus der JVA Chemnitz entkommen. Die Polizei sprach von einer Heranwachsenden, die dort wegen Erschleichens von Leistungen einsaß. Sie sei am Mittwoch entwischt. Die Suche nach ihr sei bisher erfolglos geblieben, hieß es. Zu den genauen Umständen der Flucht machte die Polizei keine Angaben und verwies dazu an die JVA. Eine Anfrage dort blieb vorerst unbeantwortet. Über den Fall hatte zuvor die „Freie Presse“ berichtet.

Die Chemnitzer JVA ist für Sachsen und Thüringen für den Strafvollzug von Frauen zuständig. Dazu gehören auch Sicherungsverwahrung und Jugendarrest.