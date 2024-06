Magdeburg - Eine 22 Jahre alte Mutter soll an einer Bushaltestelle in Magdeburg von zwei Frauen körperlich angegriffen und rassistisch beschimpft worden sein. Die Syrerin, die in Begleitung ihrer sechsjährigen Tochter war, sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Als eine 53-Jährige am Donnerstagnachmittag intervenierte, entfernten sich die beiden Frauen demnach. Die Polizei sprach von einem politisch motivierten Angriff.

Am Freitag fand die Polizei heraus, dass es sich bei den mutmaßlichen Angreiferinnen um zwei Frauen im Alter von 29 und 50 Jahren handelte. Um den genauen Tatvorgang zu rekonstruieren, suchen die Beamten dringend nach Zeugen.