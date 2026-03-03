Ein 19-Jähriger kommt mit seinem Motorrad abends von der Straße ab. Für ihn hat der Unfall im Landkreis Vechta fatale Folgen.

Steinfeld - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Steinfeld (Landkreis Vechta) tödlich verletzt worden. Der 19-Jährige aus dem benachbarten Lohne war am Abend in Richtung Süden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und an der Unfallstelle gestorben. Weitere Informationen über den Unfall lagen zunächst nicht vor.